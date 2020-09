Gazzetta: Milik deluso dal Napoli, “Piuttosto vado a scadenza”. Adl lo considera un ingrato

La Gazzetta dello Sport descrive la vicenda Milik-Napoli come una “storia all’insegna delle incomprensioni”. La rosea scrive:

“ De Laurentiis si aspettava gratitudine dopo i gravi infortuni, il giocatore è deluso per le scelte del club . Un braccio di ferro che spiega gli irrigidimenti nel passaggio alla Roma. Così la giornata di ieri è cominciata con le consuete scene dei trasferimenti «imposti» e (di conseguenza) sofferti”.

Il polacco ha sperato per mesi di passare alla Juve, con la quale ha dialogato a lungo sottotraccia, ma con l’arrivo di Pirlo l’ipotesi è naufragata.

“Martedì, sulle prime, il giocatore si è chiuso a riccio. «Piuttosto vado a scadenza», sibilava agli amici più stretti. E la voce era girata, mettendo in allarme un po’ tutti. Anche ieri mattina a Castelvolturno ha lavorato in solitudine ed è scivolato via senza incrociare sguardi o rivolgere la parola a nessuno. Un altro messaggio duro, da muro contro muro”.