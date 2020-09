Gazzetta: Milik apre alla Roma. Inizia la trattativa vera e propria

Dopo l’iniziale no alla proposta da 5 milioni (con i bonus) per cinque anni, si è passato ad un atteggiamento più cauto. In serata il giocatore ha fatto il punto con il suo agente. Domani nuovi incontri

“Arkadiusz Milik sta aprendo alla Roma. E la Juve vede più vicino Edin Dzeko. Anche se l’attaccante del Napoli sta ancora riflettendo, i primi contatti con il suo agente David Piantak hanno dato il via a un dialogo positivo con i dirigenti giallorossi. Dopo l’iniziale no alla proposta da 5 milioni (con i bonus) per cinque anni, si è passato ad un atteggiamento più cauto. In serata il giocatore ha fatto il punto con il suo agente. Siamo all’inizio della trattativa vera e propria. Quindi c’è ancora bisogno di approfondimenti e ciò fa credere che domani possano esserci nuovi incontri per definire nei dettagli i termini dell’intesa. Ovviamente sia Andrea Pirlo che Fonseca seguono da vicino questa vicenda: entrambi contano di risolvere al più presto la questione del centravanti”.