Gazzetta: il Napoli abbassa le pretese per Milik a 25 milioni più bonus

Il club partenopeo non vuole rischiare di ritrovarsi il 5 ottobre con il polacco ancora in organico. De Laurentiis e Giuntoli stanno ragionando: meglio incassare pure 20 milioni e non doverlo lasciare andare a costo zero

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, Milik sarebbe molto vicino alla Roma.

“Una destinazione sulla quale il centravanti sta riflettendo, perché potrebbe essere un’opportunità da non perdere se vuole restare a giocare in Serie A”.

La Juventus si è sfilata dall’affare. La Roma resta interessata e continua a dialogare con il Napoli.

“I due club stanno discutendo da settimane sulla formula da adottare nell’affare, che soddisfi le pretese di entrambi. L’ultima offerta giallorossa è di 15 milioni di euro più un paio di ragazzi della formazione Primavera. Il Napoli ha invece modificato la propria richiesta iniziale, non più 40 o 30 milioni di euro, bensì è pronto a chiudere per 25 milioni più un bonus da stabilire. La differenza è ancora evidente, ma con il passare delle settimane il Napoli si sta sempre più convincendo che cederlo possa essere la migliore soluzione, perché c’è il rischio concreto che si ritrovi il 5 ottobre con il giocatore polacco ancora in organico e con la prospettiva di perderlo a inizio gennaio, quando potrà accordarsi con un altro club essendo in scadenza a giugno prossimo. Una condizione sulla quale De Laurentiis e Giuntoli stanno ragionando. Sarebbe meglio incassare pure 20 milioni di euro e non doverlo lasciare andare a costo zero, considerato i 90 milioni di perdite”.