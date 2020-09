Gattuso a Sky: «Se Koulibaly rimane me lo tengo stretto e sono contento»

Il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky al termine della gara contro il Parma

Su Osimhen

«Prima ancora che come calciatore colpisce per il ragazzo che è. È un ragazzo che ha vissuto senza papà e senza mamma, un ragazzo che ha grandi valori e non ha dimenticato il suo passato. Spero, ma sono sicuro che rimarrà con i piedi per terra e continuerà a lavorare»

Koulibaly

«Innanzitutto è un segnale del ragazzo e del professionista che è, ma non avevo dubbi, perché c’è la possibilità di giocare, mi ha dato grande disponibilità anche per come si allena, mi dispiacerebbe sia per l’uomo che per il giocatore, ma sapete che i numeri per le società sono importanti e in questo momento per i numeri qualcosa bisogna fare, ma se rimane me lo tengo stretto e sono contento»