Di Marzio: Juve, non tramonta ipotesi Dzeko, tutto dipende dall’incastro col Napoli

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, ha riportato alcune indiscrezioni di mercato riguardo alla Juventus che coinvolgono anche Napoli e Roma

In casa bianconera il grande rebus è sempre quello del numero nome. Continuano sotto traccia i lavori della dirigenza per arrivare al giocatore giusto da regalare a Pirlo. La trattativa per Dzeko rimane ferma, ma comunque in piedi: tutto dipende sempre dall’incastro con il Napoli