De Laurentiis: «Se torna un positivo dalle Nazionali si deve fare causa alla Uefa»

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di radio Kiss Kiss

È un campionato falsato perché?

«Perché nessuno ha avuto la cultura dell’azione meditata, ci voleva una controffensiva nazionale che rispondesse alla logica della salute. Il campionato si può fare o non si può fare? Se non posso stare a contatto come tifoso allora non posso fare neanche un gioco di contatto come il calcio. Allora io posso capire che uno chieda il tampone come atto certificativo insieme al biglietto. Ma il fatto che si decida sulla testa di tutti e soprattuto dei club non va bene, noi stiamo qui a spendere i soldi per conto e al posto di un governo assente e impreparato, sia quello politico che quello calcistico. Perché tutti buttano il sasso e poi nascondono la mano. La Lega ha deciso, ma la Lega siamo noi allora devo pensare che siamo degli stupidoni. Che la Uefa faccia il suo lavoro, dovrebbero essere il nostro segretariato e invece si comportano come se fossero il re e la regina e decidono, se qualcuno al rientro dalle nazionali risulta positivo, le cause che partono sono necessarie e chiedendo molti danni. Perché non si mette a rischio il campionato ma la vita di gente che costa molti soldi. È inutile che la Uefa stabilisce e poi ignora i diritti sacrosanti dei tifosi e delle società che li rappresentano»