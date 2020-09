De Laurentiis: “Koulibaly? Il City non parla con me per colpa di Jorginho…”

Il Presidente del Napoli in conferenza stampa: “Quando il campionato tornerà serio, non traumatizzato dalla stupidità di molti, allora torneremo a parlare di obiettivi”

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis parla di mercato e di Koulibaly nella conferenza stampa finale del ritiro abruzzese.

“L’obiettivo è la sopravvivenza. In un contesto di stupidità, in un campionato falsato, noi sopravviviamo. Quando il campionato tornerà serio, non traumatizzato dalla stupidità di molti, allora torneremo a parlare di obiettivi . Non sappiamo ancora se sarà un campionato normale o se Gravina avrà la forza di modificare la formula, con play-off e play-out. Agli italiani piacciono tanto le chiacchiere, ma poi nessuno ha le palle per modificare le cose”.

Per Koulibaly vi state avvicinando alle condizioni del City?

“Ho dato una risposta via sms a un giornale inglese che mi ha chiesto mezz’ora fa e gli ho detto che il City sostiene che non può parlare con me per il problema Jorginho, quindi come può alimentarsi una negoziazione seria per un giocatore?”.