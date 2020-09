Corsport: Psg-Napoli, Leonardo aveva chiamato De Laurentiis per parlare di Fabian Ruiz

De Laurentiis ha avuto modo di parlare con Leonardo, una decina di giorni fa, e la telefonata è partita per strappare utili informazioni su Fabian Ruiz e poi è stata dirottata su Koulibaly: confermate le cifre, e anche la disponibilità a discuterne, però evitando di trattare. I dodici giorni che mancano servono a Paris Saint Germain per scegliere, per orientarsi e anche per definire la propria strategia