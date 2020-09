CorSport: il Napoli ha ribadito al Psg che Koulibaly va via a non meno di 70 milioni

Il Napoli non ha intenzione di svendere il senegalese e ha ribadito il prezzo a Leonardo, che ora ha 12 giorni per decidere. Intanto il club ha messo nel mirino Sokratis e Senesi

Il Napoli non farà sconti per Koulibaly, scrive il Corriere dello Sport. Per lui vuole 70 milioni.

Una decina di giorni fa De Laurentiis ha sentito Leonardo. L’argomento della telefonata era Fabian Ruiz ma il discorso ha toccato anche il senegalese.

“confermate le cifre, e anche la disponibilità a discuterne, però evitando di trattare”.

Ora il Psg ha dodici giorni per decidere.

“I dodici giorni che mancano servono a Paris Saint Germain per scegliere, per orientarsi e anche per definire la propria strategia; e Koulibaly, che un po’ al City ci aveva fatto la bocca, annusa adesso più aria di Parigi che di Manchester. E non sono sensazioni, ma le ipotesi che il mercato lascia scivolare tra pareti poco impermeabili”.

Intanto, il Napoli ha già pronto un piano B.

“Sokratis Papastathoupoulos dell’Arsenal è stato avvicinato ed invitato ad attendere ancora un po’, come Senesi del Feyenoord, che però presenta qualche difficoltà in più. Koulibaly può partire e però anche rimanere ma la sua cessione – che può essere anche improvvisa – rischierebbe di aprire un buco enorme, in quel settore dove adesso sono in cinque e che invece se ne ritroverebbe soltanto tre, se dovesse anche salutare Luperto. Con Sokratis virtualmente opzionato e con Senesi monitorato da vicino, sparirebbe la paura di dover fronteggiare una eventuale emergenza e di ritrovarsi in difficoltà. Il 5 ottobre non è poi così vicino”.