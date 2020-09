Corsport: Parma-Napoli, gioca Ospina

Ritornano le gerarchie di Gattuso in porta, ma non sarà sempre così, Meret e Ospina di alterneranno nel corso della stagione

Dopo tante supposizioni che avevano dato il posto di titolare contro il Parma a Meret, il Corriere dello Sport oggi conferma che le priorità di Gattuso non sarebbero cambiate e che in porta ci sarà Ospina.

Gioca Ospina, che ne sa ancora più di Meret, anche se l’enfant terrible si è messo completare se stesso, come si faceva una volta

Non è una decisione definitiva, non sarà come nella passata stagione, precisa Il Corriere, perché poi i due portieri torneranno ad alternarsi

è una resa condizionata, durerà poco, perché poi verrà l’alternanza, quella che si chiama turn-over, è ognuno avrà il proprio spazio in questa sliding doors nella quale una volta comparirà spina e un’altra Meret