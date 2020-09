CorSport: Parma-Napoli, gioca Mertens. Osimhen in panchina. Salgono le quotazioni di Lozano

Gattuso sceglie il 4-3-3. Il belga e Osimhen forse a partita in corso. In porta Meret. Il messicano in ballottaggio con Politano

Sul Corriere dello Sport la probabile formazione che domani Gattuso schiererà in campo nel debutto del Napoli contro il Parma. Il modulo sarà il 4-3-3. E il centravanti sarà Mertens, e non Osimhen.

“L’opzione bis del 4-2-3-1, quella che Rino sta provando ormai con estrema regolarità, potrebbe essere utilizzata in corsa. Insieme con la coppia Mertens-Osimhen. L’impressione netta, ad oggi, è che al Tardini soltanto uno dei due scenderà in campo dall’inizio, in un tridente completato da Insigne a sinistra e da uno tra Lozano – in grande ascesa – e Politano”.