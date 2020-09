Corsport: Napoli-Vecino, manca l’accordo con l’Inter per la formula

Prestito con obbligo di riscatto, la richiesta da Milano; prestito con diritto, la risposta. Discrepanza anche sul prezzo, 15 milioni per l’Inter, ma il Napoli non andrà oltre i 10

Dopo l’affare Osimhen il mercato del Napoli ha avuto una battuta d’arresto complice la richiesta del presidente De Laurentiis di vendere per sfoltire la rosa e diminuire il monte ingaggi. Un’operazione che non è riuscita particolarmente bene al Napoli fino ad oggi. Proprio per questo il club azzurro potrebbe attendere gli ultimi giorni di mercato per chiudere qualche altra operazione, come quella di Vecino, come riporta oggi il Corriere dello Sport.

Il club nerazzurro, tra l’altro lo valuta 15 milioni di euro, mentre il Napoli non vorrebbe andare oltre i 10 milioni. Altro ostacolo, il più alto probabilmente, è la formula: prestito con obbligo di riscatto, la richiesta da Milano; prestito con diritto, la risposta. Matias ha già dato il suo placet al trasferimento con entusiasmo