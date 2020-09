CorSport: Napoli-Genoa, Gattuso pensa al tridente Mertens-Osimhen-Insigne

Il belga sarebbe dirottato a destra, posizione che non preferisce ma che ha già occupato in Nazionale. E’ il modo più semplice per varare la convivenza con il nigeriano

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, per la partita del Napoli contro il Genoa di domenica, Gattuso sta pensando ad un tridente formato da Mertens, Osimhen e Insigne con il belga dirottato a destra. Una posizione che non preferisce ma che ha già occupato in Nazionale.

“Il modo più semplice per varare la convivenza tra lui e Osi, insomma, potrebbe essere questo: il Napoli evidentemente non ha ancora nelle corde il 4-2-3-1, soprattutto per palesi motivi legati alle caratteristiche dei singoli centrocampisti della rosa e così, non volendo cambiare pelle sin dal primo minuto, Rino sta valutando seriamente di schierare in questo modo i suoi attaccante. Magari già domenica con il Genoa al San Paolo”.

Per il resto, Mario Rui e Lobotka dovrebbero rientrare come titolari, mentre in porta “continua il testa a testa tra Meret e Ospina”.