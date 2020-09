CorSport: Milik blocca l’accordo tra Roma e Napoli, ma sottovaluta il problema Europeo

I due club sono vicinissimi a chiudere la trattativa per 20 milioni cash più 5 di bonus. Se il polacco non accetterà finirà fermo ai box una stagione intera. Ma la Nazionale polacca, a quel punto, non lo convocherà

Il Napoli ha chiarito pubblicamente, tramite Gattuso, che per Milik non c’è più spazio. “Oltre la Roma c’è il buio cosmico”, scrive il Corriere dello Sport. prendere o lasciare. Non accettare l’offerta dei giallorossi significherebbe restare in panchina o tribuna fino a fine stagione. Milik continua a tentennare, ma non considera una variabile, quella dell’Europeo.

“Prendere o lasciare che questo campionato voli via, standosene abbandonato a bordo campo e intrufolandosi in un tunnel che rischierebbe di soffocarlo poi nella prossima estate, quando ci saranno gli Europei, che a quel punto potrebbero trasformarsi in un tormento, perché non c’è ct al Mondo, manco il più fiducioso alleato, che si tufferebbe in un’avventura così accattivante aggrappandosi ad una zattera rimasta ad ammuffire in tribuna”.

Il Napoli e la Roma hanno trovato un accordo.

“Venti milioni cash, cinque di bonus e Milik potrebbe avviarsi in direzione Trigoria, lasciando che intorno a sé accada quanto il destino deciderà per Dzeko, che resta la tentazione insopprimibile di Paratici, o semmai per Suarez”.