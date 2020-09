CorSport: il City non va oltre i 50 milioni più 10 di bonus per Koulibaly

Il Napoli vorrebbe ricavare dalla cessione 70 milioni più 10 di bonus. Ci sono venti milioni di differenza tra domanda e offerta

Il Corriere dello Sport scrive del mercato in uscita del Napoli, fondamentale per gli acquisti che potrà effettuare il club di De Laurentiis. In particolare, tra i calciatori in uscita, il più redditizio sarebbe Kalidou Koulibaly. Il quotidiano sportivo scrive che il City non va oltre i 50 milioni più bonus come offerta al Napoli. Decisamente troppo poco.

“Nella mega lista dei giocatori in uscita, dopo lo svincolo di Callejon e la cessione di Allan all’Everton, la copertina spetta di diritto a Koulibaly, al centro di una trattativa estenuante con il City: il Napoli punta a ricavare 70 milioni più 10 di bonus, mentre gli uomini di Manchester, che pretendono di dialogare soltanto con il suo manager Ramadani dopo il caso Jorginho-Chelsea, non vanno oltre i 50 milioni più 10 di bonus”.