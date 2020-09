Corsport: Dzeko blocca l’affare Milik, il Napoli guarda all’estero (Tottenham?)

L’infortunio di Zaniolo non ha cambiato i piani per lo scambio tra Under e Milik, ma lo stop del trasferimento di Dzeko alla Juve sì

L’infortunio di Zaniolo non ha cambiato le idee della Roma sul mercato in uscita, Under è in vendita, come scrive oggi il Corriere dello Sport. Il problema sorge invece su Dzeko, se l’attaccante nona andrà alla Juve infatti i giallorossi non hanno intenzione di prendere Milik e questo frena ovviamente lo scambio con il Napoli.

Il club azzurro però non ha intenzione di perdere l’occasione e di veder andare via l’attaccante polacco la prossima stagione a contratto scaduto e praticamente gratis. Proprio per questo, in stand by la situazione Roma, si è affacciato sul mercato estero per vedere come è la situazione. Fino a poco tempo fa infatti Milik godeva di un certo gradimento da parte di alcuni club europei, come il Tottenham ad esempio.

Difficile qualsiasi altra pista italiana, Fiorentina compresa, dal momento che Milik chiede 5 milioni a stagione, cioè quanto la Juve gli aveva inizialmente offerto.