Calciomercato.it: Il PSG vuole Koulibaly in prestito, De Laurentiis spinge per la cessione

Confermata la notizia lanciata dal Telegraph secondo cui il PSG avrebbe lanciato l’attacco a Koulibaly. Secondo quanto riporta Calciomercato.it infatti l’accordo sugli importi ci sarebbe, ma bisogna invece trovare quello sulla formula.

Il Psg vuol prendere il centrale senegalese ma francese di nascita in prestito con obbligo di riscatto: il Napoli non vorrebbe lavorare su questa formula ma potrebbe anche accettare un prestito molto oneroso (vicino ai 10-15 milioni) con obbligo di riscatto. Si prospetta una settimana decisiva per comprendere se ci sarà la scintilla per la chiusura della trattativa.