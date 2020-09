Calcio e Finanza: con l’addio di Callejon il Napoli risparmia 5,5 milioni

Un grazie di cuore per l’attaccante che con la sua partenza garantirà un bel risparmio alla società di De Laurentiis

Il Napoli oggi ha voluto omaggiare sui suoi profili social Josè Callejon che saluta la formazione azzurra dopo 7 stagioni. Un addio che pesa sicuramente per il Napoli in cui Callejon è stato protagonista fin dal suo arrivo con Benitez mettendo s segno 82 reti in 349 patite.

Ma l’addio di Josè ha anche un altro peso per la società di De Laurentiis, come scrive Calcio e Finanza

Con l’addio del giocatore spagnolo, il Napoli potrà godere di un risparmio sul bilancio che si chiuderà a giugno 2021. Il calciatore infatti percepiva uno stipendio netto di 3 milioni, pari a un lordo di 5,55 milioni (che i partenopei andranno a risparmiare).