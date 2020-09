Burger King ha sponsorizzato una squadra di quarta divisione inglese. E ha funzionato

Brillante campagna di social marketing: lo Stevenage si può scegliere sul videogioco FIFA e una challenge in modalità carriera è diventata un fenomeno della rete

Lo Stevenage è un club di quarta divisione inglese, con poca storia e ovviamente quasi sconosciuto. Nel 2018 Burger King ha deciso di sponsorizzare questo club, sfruttando un aspetto: milita in League Two, un campionato disponibile sul videogioco FIFA. Così il club e il marchio hanno puntato sul potenziale della rete e dei social di questa partnership.

Hanno lanciato la #StevenageChallenge, dove gli utenti erano invitati a scegliere la squadra per la modalità carriera per poi registrare i gol segnati con i campioni acquistati e postarli in rete: per i più belli in premio i panini di Burger King. Ebbene, la strategia ha riscosso un successo enorme, arrivando a contare oltre 25 mila gol virtuali postati.

What a whopper of a campaign this was! 😎🍔 @BurgerKing pic.twitter.com/1qJkf1Gwxc — Stevenage FC 🔴⚪ (@StevenageFC) September 23, 2020

L’effetto positivo non ha toccato soltanto la catena di fast food ma anche lo Stevenage, che per la prima volta ha visto esaurire tutte le maglie messe in vendita negli store.