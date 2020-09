Braconaro: “La positività di De Laurentiis preoccupa relativamente”

Il dottor Francesco Braconaro, membro del CTS della FIGC, è intervenuto a radio Kiss Kiss

Le positività di un membro dello staff del Torino e di De Laurentiis preoccupano?

“Siamo preoccupati nella misura in cui queste cose si evidenziano e bisogna capire quanto è avvenuto durante le vacanze possa avere strascichi sul mondo del calcio. I calciatori fanno test a ripetizioni, manterrei alta la sorveglianza ma non ne farei un dramma. Le percentuali di positività rilevate su migliaia di tamponi erano molto basse, c’è stata una recrudescenza dei contagi ma siamo ancora in una curva di sicurezza da tenere sotto controllo: abbiamo fatto una proposta per ridurre la frequenza dei tamponi a ogni 6-8 giorni, la commissione governativa ha ritenuto che in questo momento era meglio non attuarla, spero che possa verificarsi quanto prima. Una tamponatura ogni settimana potrebbe garantire ugualmente grande sicurezza”