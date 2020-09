Borriello assicura: “Napoli-Pescara non è a rischio”

“Abbiamo avuto una piccola difficoltà al San Paolo, per la gara della termogestione: la ditta arrivata seconda ha fatto ricorso e quindi c’è stata una sospensione. Siamo subito corsi ai ripari, abbiamo appuntamento alle 10:00 di lunedì perché abbiamo interpellato la ditta che è arrivata seconda per un affido temporaneo di un mese, un mese e mezzo. Lunedì mandiamo le carte necessarie per l’affidamento temporaneo, per mercoledì riapriamo l’acqua calda.

Napoli-Pescara non è a rischio, nessuna preoccupazione a riguardo. C’è un’ordinanza di affido immediato per non interrompere il servizio. Sul pubblico siamo stati molto chiari, vogliamo tifosi in tutta sicurezza. Dobbiamo aspettare che il CTS approvi un protocollo che deve produrre il calcio Napoli”.