As scrive che il City offre 89 milioni più 5 di bonus per Gimenez (abbandonata pista Koulibaly?)

Secondo quanto scrive As, il Manchester City ha presentato un’offerta formale all’Atlético Madrid per il difensore centrale uruguaiano José María Giménez: 89 milioni di euro più 5 di bonus. Un’operazione che dunque potrebbe raggiungere i 94 milioni di euro e che fa sorgere un dubbio su tutti: che Guardiola e il club abbiano abbandonato l’idea di trattare per Koulibaly?

Anche se l’offerta del City non raggiunge l’importo della clausola rescissoria da 120 milioni su Gimenez, l’offerta è molto importante e farà riflettere l’Atletico, perché con quei soldi correggerebbe le perdite previste per la prossima stagione a causa del Covid, scrive As.

“Giménez sta bene all’Atlético, ma l’offerta che gli fa il City è molto buona”.