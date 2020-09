Ansia nel Napoli per l’esito dei tamponi. «Non ci resta che farci il segno della croce»

Repubblica Napoli attribuisce la frase ad un dirigente del club, che l’avrebbe pronunciata in via ufficiosa. Tra i calciatori è allarme contagio per quanto accaduto al Genoa

Il Napoli è preoccupato per la questione dei contagi esplosi tra le file del Genoa, ultima avversaria fronteggiata in campionato, domenica scorsa. Tra i giocatori, a parte i contatti di gioco, ci sono stati contatti nel post partita, tra abbracci e strette di mano in campo. E ora l’allarme esiste.

Oggi la squadra sarà sottoposta ad un nuovo ciclo di tamponi. Repubblica Napoli scrive:

“Ieri i giocatori erano in vacanza e ovviamente sono adesso in allarme anche per i loro familiari, con i quali hanno trascorso le ultime ore. «Non ci resta che farci il segno della croce», ha commentato ufficiosamente un dirigente, dopo avere appreso la grave novità”.

Venerdì saranno effettuati altri test, sopo dopo quella data il Napoli potrà essere più tranquillo.

“Il Napoli è stata finora una delle pochissime squadre di A a non aver mai avuto giocatori positivi. È merito delle enormi precauzioni prese dal club e dallo staff sanitario, che adesso rischiano però di essere vanificate dal contagio di massa che ha colpito il Genoa: presentatosi allo stadio San Paolo nonostante i due casi di Covid che avevano coinvolto alla vigilia Perin e Schone. Non sufficienti a suggerire quanto meno il rinvio della partita“.