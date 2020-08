Tuttosport: trattativa avanzata per uno scambio Maksimovic-Papastathopulous

Non sarebbe un’operazione alla pari, visto che il greco ha 3 anni più del serbo e un ingaggio più alto. A perorare la causa è stato Manolas

Tuttosport scrive di una trattativa ben avviata tra il Napoli e l’Arsenal per uno scambio Maksimovic-Papastathopulous. Non sarebbe un’operazione alla pari, visto che il greco ha 3 anni più del serbo e un ingaggio più alto. A perorare la causa sarebbe stato il difensore greco del Napoli Manolas. Pesa anche il fatto che Papastathopulous ha avuto già Gattuso come allenatore al Milan per un anno.

“Con il serbo che ha il contratto in scadenza a giugno prossimo c’è stata una frenata sul rinnovo a causa della richiesta ritenuta eccessiva (2,8 milioni a stagione) e adesso il ds Giuntoli sta provando a cederlo in Premier. La soluzione finora più plausibile sembra essere lo scambio con Papastathopulous dell’Arsenal, non alla pari, perché il difensore greco ha 3 anni in più di Maksimovic e ha anche un ingaggio più sostanzioso. La scelta sarebbe caduta su Sokratis per varie ragioni, non ultima quella di aver giocato un anno al Milan (2010-2011) con l’attuale allenatore del Napoli, il quale sarebbe stato sollecitato anche da Manolas, greco come Sokratis e punto di forza della Nazionale nella quale spesso si sono incrociati. Questa operazione è molto avanti e, appena completata, cambierebbe radicalmente il quadro dei difensori centrali per la prossima stagione”.