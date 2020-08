Sky: per Milik si allontana l’opzione Roma (Dzeko resta in giallorosso)

Il polacco resta sul mercato ma in pole continua ad esserci la Juve, che però non trova un accordo con il Napoli

Sky Sport dà degli aggiornamenti sulla situazione di mercato relativa ad Arkadiusz Milik. In pole per il suo futuro resterebbe la Juventus. La Roma sarebbe invece sempre più lontana, visto che Edin Dzeko sembra destinato a rimanere in giallorosso. Il polacco resta quindi sul mercato e i bianconeri l’opzione più vicina, poiché il calciatore ha già un accordo con il club di Agnelli. Resta naturalmente il nodo più importante: trovare l’accordo tra i due club.