Sky: aumenta la fiducia per il recupero di Insigne

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Lorenzo Insigne in un collegamento da Castel Volturno.

I giorni sono pochi, il tempo stringe così come stringe i denti Insigne. C’è una speranza concreta che cresce giorno dopo giorno, le risposte le dà il campo, lo farà anche domani. Aumenta la fiducia, in questo momento le possibilità sono in aumento. La sua faccia oggi era ancora più sorridente di ieri. Ha fatto terapia, lavoro personalizzato fra palestra e campo. Domani proverà a calciare sollecitando il muscolo. Possibilità concreta con Lorenzo che sarà medico di se stesso. Champions avara fin qui per lui: in tribuna a Genk, panchina a Salisburgo, a Liverpool nemmeno andato per infortunio. Quella con il Barcellona la classica partita che proprio non vuole saltare.