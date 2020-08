Siamo sicuri che sia solo colpa di Sarri?

Il mercato non è stato adeguato ma nessuno lo dice perché la Juventus gode sempre di ottima copertura mediatica

Siamo sicuri che sia colpa di Sarri?

Un mercato fatto prima del suo ingaggio. De Ligt, annata pessima, passato come fenomeno indiscusso. Schiavo di Bonucci e Chiellini che in big europee farebbero tribuna!

Dybala ed Higuain sul mercato e reintegrati solo perché nessuno li ha voluti.

Ronaldo? Uomo solo al comando abituato a vincere in una squadra vincente (Real Madrid) che rifiuta sostituzioni e cambi di ruolo.

Danilo, scarto del City, Rabiot molle, Pjanic con la valigia e Bernardeschi che da due mesi sa di essere ceduto.

Insomma, Sarri ha le sue colpe tra le quali il credere che fare l’allenatore alla Juve sia come farlo d’altre parti!

La Juventus in Italia vive di rendita mediatica e pertanto le magagne sono mascherate da uno zerbinaggio controproducente.

Da altre parti a quest’ora si parlerebbe di fallimento sportivo, dirigenziale, progettuale ed economico, il processo all’allenatore manco lo farebbero.

Tuttavia è buffo notare come, nei salotti post partita di ieri sera, si tendeva ad esaltare comunque una stagione che aveva portato il nono scudetto senza, minimamente discutere dell’ennesimo fallimento europeo. Sono questi gli equivoci che traggono in inganno i tifosi e spostano l’attenzione lasciando trasparire l’idea di una società forte, unica e vincente che però si sgretola ogni volta davanti al vero obiettivo stagionale o meglio la sua ossessione: la Champions.