Repubblica: trattativa chiusa per Gabriel per 25 milioni (ma bisogna vendere Koulibaly)

Con la partenza di Leandrinho il Napoli ha liberato la casella per il calciatore extracomunitario. Ha già deciso a chi riservarla: Gabriel del Lille. Repubblica Napoli scrive che la trattativa è praticamente conclusa e che sarà definitivamente risolta quando si riuscirà a vendere Koulibaly.

“Il diesse Giuntoli ha liberato uno spazio per tesserare un calciatore extracomunitario con la cessione a titolo definitivo di Leandrinho al Red Bull Bragantino, ma ha già deciso come utilizzarlo. Il dettaglio non è da trascurare: ora il club azzurro può tesserare Gabriel del Lille. La trattativa è praticamente conclusa. Al Lille andranno 25 milioni di euro. Il Napoli l’ha impostata da tempo e la chiuderà ufficialmente non appena sarà completata la cessione di Kalidou Koulibaly. Gabriel ha estimatori in Inghilterra, ma è intrigato dall’opportunità di raggiungere Osimhen in maglia azzurra dopo l’esperienza in Ligue 1″.