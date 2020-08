Repubblica: l’esito di Barcellona-Napoli condizionerà durata e consistenza del rinnovo di Gattuso

Non è in dubbio il futuro del tecnico nel Napoli. Ma il presidente ha rinviato l’incontro per il prolungamento per aspettare di capire se la squadra raggiungerà i quarti

Stasera, al Camp Nou, si gioca Barcellona-Napoli, dopo 165 giorni dal match di andata, finito in pareggio 1-1. Per giocare la Champions anche l’anno prossimo, al Napoli non resta che vincere la competizione.

Setién, scrive Repubblica, si gioca più di Gattuso. Per il tecnico blaugrana

“alzare il trofeo, però, è soprattutto l’unica possibilità che resta a Quique Setien per essere considerato all’altezza della panchina blaugrana”.

Per Gattuso è diverso. Il suo futuro nel Napoli non è in bilico. Piuttosto, l’esito della partita di stasera condizionerà solo le condizioni del suo rinnovo.

“Gattuso si sente invece in pace con sé stesso: ha fatto tutto quello che poteva, dopo aver ereditato una situazione compromessa nella gestione Ancelotti. Nemmeno Ringhio è riuscito però a resettare i blackout che talvolta mandano in tilt il suo gruppo e su tutte le furie De Laurentiis. Per questo il presidente ha rinviato l’incontro per il rinnovo del contratto. I due continueranno insieme, ma l’esito della notte spagnola peserà su durata e consistenza economica dell’accordo“.