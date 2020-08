Pozzuoli, dentista positivo. In 24 ore si presentano 100 suoi assistiti al Cotugno per il tampone

Sul Mattino. L’uomo è stato contagiato probabilmente durante un viaggio all’estero. Sta bene, ora è in isolamento (anche la sua segretaria) e lo studio è chiuso. Ma è allarme tra i suoi pazienti

Sul Mattino la vicenda di un odontoiatra (residente a Portici) che lavora a Pozzuoli scoperto positivo al virus dopo il rientro da un viaggio all’estero. Appena ha saputo dell’esito del tampone, ha avvertito fortunatamente tutti i suoi assistiti, ma, scrive il quotidiano,

“in 24 ore quasi cento persone da Pozzuoli si sono recate al Cotugno per farsi sottoporre ai test per il Coronavirus”.

Le condizioni di salute dell’uomo sono buone. Attualmente è in isolamento domiciliare a casa. Appena scoperta la sua positività l’ambulatorio dentistico di Rione Toiano è stato chiuso e la sua segretaria è stata messa in quarantena in attesa del risultato del tampone. Ma intanto si è scatenato il panico tra gli assistiti.

Ora l’Asl Napoli 3 sta ricostruendo la mappa dei contagi.

“L’ipotesi è che quest’ultimo possa essersi contagiato durante il viaggio all’estero e non all’interno del proprio ambulatorio dove sarebbero state adottate tutte le misure di prevenzione: ricostruzione che se confermata, proprio in virtù delle precauzioni adottate, potrebbe scongiurare il timore di un contagio a catena tra i pazienti”.