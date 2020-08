Pneumologo del Monaldi: «Il virus non cammina né vola, viaggia attraverso di noi»

A Repubblica ha spiegato che la causa dei contagi sono le persone che pensano che il virus non esista o pensano di essere più furbe e non rispettano le regole

Repubblica Napoli intervista Giuseppe Fiorentino, direttore della Pneumologia del Monaldi che da quattro mesi ha trasferito gran parte dei suoi uomini e della sua esperienza al Cotugno, sui numeri dei contagi in risalita in Campania

«Anche se piccoli i microfocolai saranno a mio avviso per molto tempo presenti, con noi a corrergli dietro per arginarli. Ricordiamo che l’un per cento degli infettati ha una patologia seria e il 6 per cento dei ricoverati ci lascia la pelle»