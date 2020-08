Petagna saluta la Spal: “Sognavo un finale diverso, me ne vado da uomo” (VIDEO)

L’attaccante dalle prossime settimane sarà a disposizione di Gattuso e ha lasciato un messaggio ai suoi ormai ex tifosi: “La fine non cancella questo viaggio durato due anni”

Andrea Petagna a gennaio è passato al Napoli, che l’ha acquistato dalla Spal e l’ha lasciato in prestito ai ferraresi. Finita la stagione, che ha visto gli emiliani retrocede in Serie B, il giocatore ha pubblicato un video di saluto sui social, accompagnato dal seguente messaggio.

Sognavo un finale diverso, non serve spiegarlo. Ma la fine non cancella nulla di questo viaggio durato due anni. Sono arrivato a Ferrara ragazzo e me ne vado da uomo. Semplicemente GRAZIE alla città, a dei compagni di squadra speciali, ai magazzinieri Tommy e Marco (vero motore della spal) a Maurizio e a tutti i fisioterapisti. Il vostro Bulldozer.