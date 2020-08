Per Di Marzio Gattuso potrebbe far giocare Luperto contro la Lazio

Dubbio Manolas al centro della difesa, visto che il greco non sta benissimo, per questo il giovane Sebastiano potrebbe trovare spazio al fianco di Koulibaly

Gianluca Di Marzio, anticipa le scelte di formazione di Gattuso per la sfida di questa sera contro la Lazio di Inzaghi.

Il Napoli ovviamente cercherà di preservare alcune pedine fondamentali in vista della gara di Champions contro il Barcellona

“Dopo la sconfitta di San Siro per 2-0 contro l’Inter, il Napoli di Gennaro Gattuso torna in campo e chiude la stagione 2019-2020 affrontando la Lazio. L’allenatore dovrebbe cambiare giocatori in ogni reparto rispetto alla gara contro l’Inter”