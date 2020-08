Per Boga è corsa a tre tra Napoli, Atalanta e Dortmund. Saranno decisive le cessioni

E’ corsa a tre per Boga. Sull’esterno del Sassuolo ci sono Napoli, Atalanta e Borussia Dortmund, scrive la Gazzetta. E nella volata saranno decisive le cessioni.

Il Napoli ha già ricevuto un rifiuto all’offerta di 20 milioni più Younes. Il Sassuolo non vuole contropartite. Così il Napoli spera di riuscire a cedere Milik per cambiare obiettivo.

“Al Napoli sperano che la possibile cessione di Milik alla Juve regali a De Laurentiis il tesoretto necessario a mettere la freccia e chiudere la trattativa, sempre che dai bianconeri non arrivi Bernardeschi in uno scambio col polacco (gli azzurri in quel caso allenterebbero la presa su Boga). Anche l’Atalanta aspetta di definire il futuro di Ilicic prima di poter rilanciare. Da Bergamo negli ultimi giorni è stato fatto il nome di Pessina come jolly per sbaragliare la concorrenza, senza scalfire le certezze del Sassuolo che non si muove dalla sua posizione: nessuno scambio, anche con conguaglio. La minaccia più concreta che si profila all’orizzonte per il duo italiano è quella del Borussia Dortmund. Le voci che vogliono la stella dei tedeschi Sancho a un passo dallo United per 120 milioni non possono lasciare tranquilli Napoli e Atalanta. Sorride invece il Sassuolo, felice di una possibile asta. La certezza è che tre i club in corsa non hanno intenzione di arretrare di un centimetro: ognuno ha dato mandato a un proprio intermediario di portare avanti i discorsi con il Sassuolo, prima di uno scatto decisivo“.