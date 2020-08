Pedullà: se il Napoli non vende in fretta Koulibaly, rischia di perdere Gabriel

Sulla Gazzetta: il City ha offerto 63 milioni, il Napoli ne vuole 70. I rapporti tra i due club non sono buoni. Sul brasiliano c’è l’Everton

Kalidou Koulibaly è destinato a lasciare il Napoli. Ha quasi 30 anni ed è “potenziale inno alla plusvalenza”, scrive Alfredo Pedullà sulla Gazzetta dello Sport: De Laurentiis deve far cassa dopo aver acquistato Osimhen.

Certo, non potrà vendere il senegalese a 100 milioni, visto che il Covid ha bastonato tutti.

“Ora si viaggia su 70 milioni (più bonus), come vorrebbe il Napoli. E su poco più di 60, facciamo 63, come vorrebbe il Manchester City che ha presentato un’offerta tramite Fali Ramadani, l’uomo che da agente di campioni si traveste spesso da intermediario ispirato. Non bastano, ancora. Ma è intanto una bella rincorsa, da seguire, tenendo conto dei rapporti tra i club”.