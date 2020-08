Paolo Condò lascia La Gazzetta dello Sport: scriverà su Repubblica

Paolo Condò non scriverà più su La Gazzetta dello Sport. Dal 1° settembre, infatti, passa a Repubblica. Ad annunciarlo è lo stesso giornalista sul proprio profilo Twitter.

Una notizia che mi riguarda. Fermi restando i grandi impegni con Sky Sport, si chiude il mio rapporto con La Gazzetta, che saluto con affetto infinito. Da domani scriverò su Repubblica, vi lascio immaginare l’orgoglio. In questi casi si dice “resto umile”, ma non lo so mica.