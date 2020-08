Osimhen tre gol in otto minuti: Napoli-L’Aquila 11-0

Esordio col botto per l’attaccante acquistato dal Lille. Ovviamente l’avversario è quello che è, ma entusiasmo a Castel di Sangro. Tripletta di Insigne.

Victor Osimhen ha segnato due gol in tre minuti. E tre in otto minuti. Non poteva esserci esordio migliore per il neo-acquisto del Napoli che Gattuso ha schierato nella seconda amichevole di giornata. Seconda rete di prepotenza su lancio di Malcuit. Osimhen ha mostrato il suo lato forte, ossia la corsa e l’affondo in verticale. Ricordiamo, ovviamente, che L’Aquila gioca in Eccellenza.

Gattuso ha schierato Insigne Mertens e Lozano alle spalle di Osimhen. Al sesto minuto rete di Mertens di destro da dentro l’area.

Il quinto gol lo ha segnato Lozano. Il sesto Ghoulam. Il settimo Insigne. L’ottavo Lozano su assist di Osimhen. Il nono Insigne su assist di Lozano. Il decimo di Mertens alla Mertens. L’undicesimo porta la firma di Insigne (tripletta) su assist di Lozano.