Con l’addio di Koulibaly sempre più imminente, il Napoli prepara un acquisto in difesa per sostituire il senegalese. Stando a quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, Giuntoli starebbe valutando Sokratis e il capitano dello Spartak Mosca, Georgiy Dzhikiya, centrale russo classe 1996.

Il Lille attende i movimenti in uscita del Napoli per la cessione di Gabriel Magalhaes, che, però, è molto tentato dall’Arsenal ma i Gunners non hanno ancora l’accordo con il presidente Lopez. Il Napoli sta monitorando anche altri profili per la difesa, ha avuto dei contatti per Vertonghen prima che firmasse con il Benfica, poi si è mosso su Sokratis dell’Arsenal e Dzhikiya, capitano dello Spartak Mosca.