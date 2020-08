“Non postate le vacanze all’estero sui social”, la Premier spera di evitare le quarantene ai giocatori

Secondo il Daily Mail ai calciatori è stato consigliato di restare in “silenzio social” per nascondere eventuali ferie all’estero, che comporterebbero l’isolamento al rientro

Un consiglio amichevole, ufficioso. Per evitare che troppa visibilità faccia scattare l’allarme: i giocatori della Premier League evitino di postare sui social foto e video delle loro vacanze all’estero, meglio “nascondersi” e dribblare eventuali quarantene da rientro.

Lo scrive il Daily Mail. Alcuni club di alto livello inizieranno ad allenarsi per la nuova stagione la prossima settimana, con una serie di star ancora assenti. Secondo il quotidiano inglese ai giocatori è stato detto di non pubblicare niente su piattaforme come Twitter, Instagram e Snapchat, evitando così di allertare la gente sulla loro ubicazione, innescando dubbi sulle quarantene.

Gli esempi di classici ritrovi di calciatori sono Ibiza e Marbella. I turisti inglesi al rientro dalla Spagna devono isolarsi per 14 giorni, con il Foreign & Commonwealth Office che sconsiglia viaggi non essenziali. Tra l’altro le esenzioni per lo sport d’élite non si applicano ai giocatori non coinvolti nelle competizioni europee prima della ripresa della Premier League il 12 settembre.