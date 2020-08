Napoli, ufficiale la maglia 2020/21: confermato lo sponsor Lete in rosso

L’annuncio è arrivato sui social, con un video suggestivo che racchiude tante componenti della tradizione napoletana. La scritta “Lete” è in rosso e ai tifosi non piace

Il Napoli ha ufficializzato la prima maglia per la stagione 2020/21. L’annuncio è arrivato sui social, con un video suggestivo che racchiude tante componenti della tradizione napoletana, dal caffè alla cucina, passando per scorci urbani dei quartieri spagnoli e del centro direzionale. Cuochi, barbieri, ragazzi che giocano in strada, il panorama col mare e il Vesuvio: alla fine, la maglia.

Confermate le indiscrezioni: la maglia è azzurra, con i bordi delle maniche neri. Due gli sponsor frontali: Lete in rosso e MSC in bianco. Molti i commenti negativi dei tifosi, che non hanno apprezzato la scelta di mettere in rosso la scritta dello sponsor principale.