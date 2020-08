Napoli, Tutino verso il prestito con diritto di riscatto alla Salernitana

Lo scrive Tuttomercatoweb.com. Il passaggio al club campano è in via di completamento

Gennaro Tutino sta per lasciare il Napoli. Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb.com, infatti, è in via di completamento il passaggio in prestito alla Salernitana. Queste le parole del portale:

“L’addio di Gennaro Tutino, attaccante classe ’96 il cui cartellino è di proprietà del Napoli. Tutino è in procinto di lasciare il ritiro della società azzurra una volta per tutte, e cambiare casacca. Secondo quanto appreso da TuttoMercatoWeb.com, infatti, è ormai in fase di completamento il suo passaggio alla vicina Salernitana, che dovrebbe acquistarlo con la formula del prestito con diritto di riscatto”.