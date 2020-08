Napoli-Lazio, Meret out per un disturbo intestinale

Il friulano non sarà in panchina a disposizione di Gattuso. Al suo posto è stato convocato Hubert Idasiak

Alex Meret non sarà a disposizione di Gattuso, questa sera, per Napoli-Lazio. Il club partenopeo, su Twitter, comunica che il portiere friulano è stato messo fuori uso da un leggero disturbo intestinale. Al suo posto, in panchina, ci sarà Hubert Idasiak, portiere della Primavera del Napoli.

