Milik resta un obiettivo della Juve, ha capacità di sacrificio ed è disposto ad accettare la panchina

Sul Corriere. Anche senza Sarri, il polacco rimane un profilo valido sul mercato. Accetterebbe un ruolo di secondo piano se devono giocare Dybala e Ronaldo senza centravanti

L’arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus non cambia i piani di mercato bianconeri per quanto riguarda Arkadius Milik, scrive il Corriere della Sera. Soprattutto, il polacco accetterebbe la panchina nel caso in cui debbano giocare Dybala e Ronaldo senza centravanti.

“Ma la Juventus che sogna Tonali e Zaniolo ha necessità assoluta di un regista (in Spagna ipotizzano Kroos e 50 milioni per Dybala al Real, ma non sembra un affare) e di un centravanti. Milik, anche senza Sarri, resta un profilo valido: in scadenza tra un anno con il Napoli, età giusta (26 anni), capacità di sacrificio fuori area e anche lo status giusto per accettare la panchina se devono giocare Dybala e Ronaldo senza centravanti“.