Milik fa sapere alla Roma che è pronto a discutere su un quinquennale da 5 milioni

Sul CorSport. Altrimenti il polacco si guarderà intorno e valuterà le offerte provenienti da Germania, Inghilterra e Spagna

Milik vuole la Juventus, ha anche già un accordo con i bianconeri, ma ormai ha capito che la strada che lo avrebbe dovuto portare a Torino non è per niente agevole, anzi, è tutta in salita. E dunque pensa ad un piano B. Il Corriere dello Sport scrive che il polacco ha comunicato alla Roma di essere pronto a discutere di un passaggio in giallorosso. Ovviamente su basi ben precise.

“Milik si è promesso alla Juventus, in epoca non sospetta, poi ha capito che forse la strada per Torino è diventata piena di insidie ed ha fatto sapere alla Roma, che potrebbe ritrovarsi senza Dzeko, di essere pronto a discutere, per un quinquennale da cinque milioni. O altrimenti si guarderà intorno, ascolterà i tedeschi, gli inglesi, gli spagnoli, chiunque voglia parlarne, per non dover starsene un anno (un altro ancora, dopo i due perduti per infortunio) ai margini di un progetto che non è più il suo e neanche del Napoli”.