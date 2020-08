Mattino: se dovesse andar via solo Koulibaly, il Napoli adatterebbe Di Lorenzo centrale

Non è detto che il club partenopeo cerchi un altro difensore sul mercato. Di Lorenzo ha già interpretato il ruolo più volte

Il futuro di Kalidou Koulibaly è ancora incerto. Il City si è concentrato su Messi e la trattativa per il senegalese è stata sospesa. Il Mattino si pone delle domande sulla sua figura e su una possibile alternativa ad un suo addio. Non è detto che, se vada via solo il senegalese, il club partenopeo cerchi un altro difensore sul mercato.

“Per Koulibaly si è fatto sotto anche il Manchester United anche se l’offerta più alta, pure se non è ancora il prezzo giusto, resta quella del Manchester City. Il punto è: per quanto tempo il Napoli terrà il senegalese sul mercato? Ecco, il Napoli non è detto che insegua un altro centrale, dovesse andar via solo il senegalese: perché sotto il profilo tattico, in rosa, c’è un altro giocatore che può giocare al centro ed è Di Lorenzo”.