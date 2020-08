Mattino: Insigne, lesione di meno di un millimetro. Che il Napoli faccia pretattica?

Il Mattino commenta la situazione dell’infortunio di Insigne e la diagnosi emersa dalla risonanza magnetica a cui il capitano si è sottoposto ieri. In realtà, scrive, il referto ha scongiurato guai seri. A preoccupare il Napoli era stata piuttosto la reazione di Lorenzo subito dopo l’infortunio.

“Gli esami strutturali dunque hanno scongiurato guai più severi. In realtà era stato quel pianto di Insigne a bordo campo a far temere il peggio. Invece, per fortuna di Gattuso e di tutto il mondo Napoli, non è così”.