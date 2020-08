Mattino: il Napoli pensa a Brekalo (Wolfsburg) come alternativa a Boga 

Il Sassuolo fa resistenza per la cessione di Boga al Napoli, così, scrive il Mattino, gli azzurri pensano ad un’alternativa: Josip Brekalo, del Wolfsburg.

“Il 22enne attaccante esterno croato è di proprietà del Wolfsburg e i tedeschi al momento hanno fatto sapere di non volersene privare per meno di 20 milioni di euro. La cifra non sembra poi del tutto inaccessibile per il Napoli che però spera di poter ottenere un piccolo sconto da parte dei tedeschi facendo leva sulla volontà del giocatore che avrebbe già manifestato il suo personale apprezzamento per il trasferimento in azzurro. Brekalo sarebbe un vero e proprio jolly per l’attacco del Napoli visto che si tratta di un giocatore di piede destro che preferisce giocare sulla fascia sinistra – ovviamente in un tridente – ma non disdegna nemmeno di spostarsi sulla corsia mancina dalla quale può mettere palloni interessanti a centro area per i compagni. Insieme a Under, quindi, Brekalo rappresenta una delle principali alternative da offrire a Gattuso per alternare Politano sulla fascia destra“.