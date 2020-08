Mattino: Gattuso sceglie Manolas per capire se è arruolabile per il Barcellona

La partita di stasera del Napoli contro la Lazio al San Paolo sarà un test in vista del match di Champions contro il Barcellona. E in quest’ottica va vista la scelta di Gattuso di schierare centrale, accanto a Koulibaly, Kostas Manolas, appena rientrato dall’infortunio. Lo scrive il Mattino.

“A proposito di test, quello che maggiormente sarà sotto la lente di ingrandimento è Kostas Manolas che contro il Sassuolo era uscito per una botta al costato e oggi tornerà dal primo minuto per verificare le sue condizioni in vista di Barcellona. Gattuso è desideroso di scoprire se il greco può essere considerato abile e arruolabile per la Champions e in via precauzionale lascerà in panchina (almeno dall’inizio) Maksimovic, che pure sta recuperando da un colpo alla caviglia”.