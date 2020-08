Mattino: De Laurentiis rilancia, chiede alla Juve Cuadrado in cambio di Milik

Una richiesta che ha spiazzato la Juventus anche perché Pirlo lo considera incedibile. A questo punto la strada che porta Milik alla Juve si fa in salita. Ma il tempo gioca a favore del polacco.

Milik ha già un accordo in tasca con la Juventus ma l’intesa tra i bianconeri e il Napoli è lontana. Il club di Agnelli non intende cedere alla richiesta di 35 milioni di De Laurentiis e non riesce a convincere Bernardeschi a dire di sì all’azzurro e a prestarsi come contropartita nell’affare. Il Mattino scrive che il diesse Paratici sta provando a convincere l’ex viola e che intanto il presidente De Laurentiis ha rilanciato, chiedendo alla Juve Cuadrado in cambio di Milik.

“La Juve non vuole pagare i 35 milioni che chiede il Napoli e al momento fa fatica a convincere Bernardeschi a dire di sì all’azzurro. Anche se Paratici ci sta provando ancora a far cambiare idea all’ex viola. De Laurentiis, a sorpresa, visti i dubbi dell’ex viola, ha rilanciato: vorrebbe come contropartita per Milik, Juan Cuadrado. Una richiesta che ha spiazzato la Juventus anche perché Pirlo lo considera incedibile. A questo punto la strada che porta Milik alla Juve si fa in salita. Ma il tempo gioca a favore del polacco. E la Roma? Ecco, lì c’è Under che piace e che ha detto di sì. Ma il Napoli attende una risposta della Juventus”.