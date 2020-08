Mattino: Callejon potrebbe ritrovare Albiol al Villareal

Lo scrive il Mattino, ipotizzando che la nuova destinazione per il numero 7 del Napoli possa essere il Villareal.

Al club spagnolo manca un’ala destra di esperienza e l’andaluso sarebbe perfetto per entrambi i moduli utilizzati da Emery. Scrive il quotidiano:

“Il Villarreal, infatti, ha a disposizione come ala destra solamente un giocatore, il 21enne nigeriano Samu Chukwueze, sul quale sono piombati alcuni club come l’Atletico Madrid e l’Arsenal. L’arrivo della mezzapunta giapponese Takefusa Kubo in prestito dal Real Madrid lascia pensare che Emery potrebbe utilizzare il nipponico nell’out destro dell’attacco, ma sembrerebbe piuttosto azzardato che un tecnico scafato come Emery si affidi totalmente a un giocatore di neanche vent’anni, il quale tra l’altro potrebbe occupare il ruolo di trequartista centrale. L’andaluso sarebbe inoltre perfetto sia per un 4-4-2 sia per un 4-2-3-1, i due moduli principalmente utilizzati dall’allenatore basco negli ultimi anni“.